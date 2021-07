La actriz y supuesta amiga de Alejandra Guzmán aseguró ser testigos de las ocasiones en que la cantante descuidó a su hija.

MÉXICO.— Los dimes y diretes sobre que Alejandra Guzmán no fue la mejor madre para Frida Sofía y que por tal razón, la joven vivió atrocidades incluyendo el abuso sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán cuando era una niña, siguen al pie del cañón.

Ahora es la Gloria Izaguirre, quien aseguró que ella fue testigo de las veces que la cantante descuidó a su hija, incluso que Frida sufrió negligencia parental toda su vida y que en una ocasión hasta presenció como 'La Guzmán' dejó a su hija para irse con "el lanchero".

Gloria Izaguirre estuvo de invitada al programa "Siempre hay más" para dar su opinión sobre las “madres narcisistas”.

Para ejemplificar su punto de vista, la actriz retomó la polémica relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía. En la plática, la también comediante y supuesta examiga de Alejandra señaló el mal desempeño como mamá que ha demostrado la intérprete de "Reina de corazones".

Aunque la revelación más impactante sería la que dijo cuando afirmó haber sido testigo de los descuidos de Alejandra a Frida, con los cuales "olvidó" sus responsabilidades como madre en reiteradas ocasiones, según Gloria Izaguirre.

Gloria afirmó ver en más de una ocasión que Alejandra descuidará a su hija todo para irse con con los hombres.

La actriz también señaló que le cree a Frida con respecto al caso de Enrique Guzmán su mamá "la dejó ahí tumbada".

"Claro que le creo (a Frida) que sí la violaron los amigos, los que no, los que sí, porque la mamá no se podía cuidar ni ella y la dejó ahí tumbada. Tiene un problema fuerte, no sé cuál sea, no soy psiquiatra", aseguró la comediante.