La hija de Angélica Rivera, Sofía Castro revela que tiene herpes en la boca

La hija de la actriz y el productor José Alberto Castro reveló que tiene herpes labial y lo padece desde que es niña.

MÉXICO.— Sofía Castro confesó a través de su cuenta de Instagram que le salió un gran herpes labial. Y aunque para muchos esa revelación impactó, la hija de Angélica Rivera dio a conocer que este problema lo tiene desde que era una niña.

Un padecimiento de años

En un vídeo que compartió en Instagram, la joven de 23 años mencionó que "no podría creer que 4 días antes de su cumpleaños, traiga la boca así".

La hija de "La Gaviota", quien celebrará un año más de vida este próximo viernes 30 de octubre explicó que está llena de fuegos, tienen ardor, comezón y dolor.

Pero comentó que desde que tenía dos años "sufre de fuegos", situación por la cual "se le pone la boca horrible, no puedo ni hablar y provoca que se la pase muy mal".

"Yo sufro de fuegos desde que tengo literal 2 años, la paso mal desde que estoy chiquita, se me pone la boca horrible, no saben lo mal que la paso, no puedo ni hablar, me duele comer y les juro que no es exageración, la gente que tiene lo mismo que yo me van a entender, no puedo, me duele cabrón […]".

Sofía finalizó diciendo que el herpes labial no la detendrá para darlo todo en un nuevo proyecto del cual dijo no poder dar muchos detalles.- Con información de redes sociales.

