¿La hija de uno de los de Onda Vaselina desapareció? Mariana Ochoa lo aclara

MÉXICO.— Mariana Ochoa integrante de OV7, y antes Onda Vaselina, aclaró mediante un video en Instagram, que sucedió con la Alerta Amber que circula en redes sociales.

En dicha cartel se pedía ayuda para encontrar a María Regina Vázquez, hija de su excompañero en Onda Vaselina, Daniel Vázquez.

Sin embargo la cantante mencionó que el aviso es falso, ya que la niña no está desaparecida.

¿Qué sucedió entonces?

Mariana Ochoa comentá en el video que desconoce la situación entre Daniel y la la mamá de la niña, pero una Alerta Amber es muy preocupante.

"Reportaron a su hija en Alerta Amber, pero la niña está con su papá, está bien"

También mencionó que ella no puedo meterme en una relación personal.

Daniel explicó que su hija está con él; su mamá tiene coronavirus

Por su parte, Daniel Vázquez mencionó en sus redes sociales que la situación lo ha hecho sentir incómodo, ya que es algo delicado.

"Eso es falso. No está extraviada, está conmigo que soy su papá".

Además explicó a sus seguidores que su esposa tuvo indicios del coronavirus y que por ese motivo no podía tener a su hija con ella.

"La mamá de Regi viajó a San Diego en pleno brote de pandemia del Covid-19. Me comenta que siente todos los síntomas, para ese momento dijo 'no me entregues a Regina, veamos qué sucede'. Ella me iba a demostrar de forma certera que estaba lejos de peligro".

Para finalizar, mostró a su hija en el video y dijo que ella sufre de autismo. "Para los que no lo sepan, mi hija Regina entra en el rango del aspecto autista y creo que no se la está pasando nada mal".

