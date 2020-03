La hija de Woody Allen denunciaría a una editorial

Ve “traición” en una obra

NUEVA YORK (AP).— La hija de Woody Allen, criticó la próxima publicación de un libro de memorias del cineasta, que calificó como “profundamente perturbadora”, y a la casa editorial que la sacará a la luz.

Dylan Farrow denunció que Allen abusó de ella cuando era niña a principios de la década de 1990. Allen negó sus acusaciones y, tras dos investigaciones separadas, no ha sido imputado.

Grand Central Publishing, una división de Hachette Book Group, anunció anteayer que el libro se titula “Apropos of Nothing” y saldrá a la venta el 7 de abril.

El acuerdo de Allen con Hachette significa que comparte editorial con uno de sus héroes de la literatura, J. D. Salinger, y con uno de sus principales detractores, su hijo Ronan Farrow, cuyo libro “Catch and Kill” fue publicado el año pasado por Little, Brown and Company, una división de Hachette.

“La publicación de Hachette de las memorias de Woody Allen es profundamente perturbadora para mí y es una traición absoluta a mi hermano, cuyos valientes reportajes, a los que Hachette les sacó el jugo, les dieron voz a numerosos sobrevivientes de abuso sexual a manos de hombres poderosos”, indicó Dylan en un comunicado.

Agregó que no fue contactada por ningún verificador de información de las memorias.

“Esto es un ejemplo más del profundo privilegio que el poder, el dinero y la notoriedad pueden comprar. La complicidad de Hachette en esto debe denunciarse como lo que es y ellos tendrían que responder por esto”.

