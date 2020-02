La lengua de Shakira y su vestuario de Zootopia en el Super Bowl

De rojo, con sus conocidos movimientos de cadera Shakira encendió el show del medio tiempo del Super Bowl, el cual compartió con Jenifer López, quien también hizo lo propio.

No es la primera vez que vemos a la colombiana enfundada en lentejuelas coloradas protagonizando un evento deportivo. En la final del Mundial 2014 también lo hizo. Y también lo hizo en Zootopia.

Bueno, fue Gazelle, el personaje animado al que prestó su voz dicha película animada. De hecho, a partir de anoche circularon las imágenes que comparan el vestuario de la originaria de Barranquilla con el de la gacela de caderas anchas. De hecho, el personaje es curvílineo por solicitud de la cantante.

Shakira wore her same outfit from Zootopia... pic.twitter.com/kjc3tlPZLY