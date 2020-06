"La ley y el orden: UVE" dedicará un episodio a George Floyd

MÉXICO.- Warren Leight, creador de la serie "La ley y el orden: UVE", reveló que llevará a la televisión el caso de George Floyd; el afroamericano que fue asesinado en Estados Unidos por policías de Minneapolis.

Según adelantó en entrevista, la serie dedicará un capítulo al caso y abordará el tema de la pandemia de COVID-19. También hablará de las protestas en contra de las autoridades, por su fallecimiento.

Cabe recordar que no es la primera vez que UVE, una de las series policiacas más longevas en Estados Unidos, toca un tema sobre el racismo y la violencia policiaca.

En el episodio 5, de la temporada 17, la unidad a cargo de Olivia Benson (Mariska Hargitay) lleva a juicio a unos policías por el asesinato de un hombre negro cuya descripción era similar a la de un violador, el caso pronto se vuelve político y destapa el racismo de los oficiales de policía en Nueva York. Este episodio se basó en hechos reales.

In solidarity @warrenleightTV @denis_hamill @ItsAlwaysBreezy @svubrendan @MonetSimone @kat_dobie @micharne re-committing to holding the writers room accountable, telling stories of racial injustice, police misconduct and bias in the criminal justice system. #BlackLivesMatter