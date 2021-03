La Mala Rodríguez, voz de las mujeres

Lucha contra el machismo desde el ritmo urbano

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Con su música y un discurso firme en sus letras se ha hecho escuchar. El feminismo, el machismo y el racismo son las constantes en las canciones de La Mala Rodríguez.

Desde su trinchera, afirma, trata de concienciar y darle fuerza a las mujeres que la siguen. “¿Quién me protege?”, “Pero ahora sé que no estoy sola. ¡No estamos solas!”, “Todas valientes”, son algunas frases de su canción “Gitanas” o “Mírame a los ojos si me quieres matar: ¡Nanai, yo no te voy a dejar!”, advierte en “Nanai”.

En su éxito de 2003, “La niña”, la cantante española hablaba de una mujer que desde pequeña tenía que sobrevivir: “Por ella nadie apostaba, su futuro se nublaba y no había hecho más que empezar”.

Mientras que en “Aguante” aborda la discriminación: “Me dice que aguante y no me da la gana. Yo vine a llevármelo to’por delante”.

Con su rap e influencias flamencas, María Rodríguez Garrido, su nombre real, ha labrado una carrera de más de dos décadas que incluye siete discos y un premio Grammy Latino a Mejor álbum de música urbana.

La Mala empezó a escribir sobre feminismo, machismo y racismo cuando “me di cuenta de quién era yo, tiene más que ver con conocerte a ti mismo y ver qué es lo que te preocupa”.

La violencia no es un sufrimiento desconocido para ella, y asegura que es muy raro ver a una mujer que no haya sufrido violencia.

“Desde que somos pequeñas ya nos pasan cosas a todas, alguna especie de acoso porque la educación que se le ha dado a los hombres de nuestra sociedad es bien machista y tenemos que cambiar eso”.

Sobre qué se necesita cambiar para proteger más a las mujeres, manifiesta que personas con privilegio deberían alzar la voz y visualizar todo esto.

¿Qué hacer para no normalizar la violencia contra la mujer?

“Yo veo más fácil educar a las nuevas generaciones en un sistema de valores respetuoso con todos los seres humanos y con todas las personas, y partiendo de ahí se puede construir algo”.

De un vistazo

Sincera y fuerte

La Mala Rodríguez dice que hay ciertas personas con las que no dialoga, no habla porque le da pereza, porque sabe que no la van entender, por mucho que le diga: “está programada a que no va a cambiar ni le interesa”.