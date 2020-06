La música se apagará en un día para honrar a George Floyd

Cala hondo la muerte del afrodecendiente en la industria

NUEVA YORK.—La industria musical apagará la música para dedicar un día a la reflexión y la búsqueda de un cambio en respuesta a la polémica muerte de George Floyd y los asesinatos de otras personas negras.

Varios grandes sellos discográficos organizaron para hoy martes “Black Out Tuesday” mientras las revueltas estallaban alrededor del mundo en respuesta a la muerte de Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor.

Las compañías Live Nation y TikTok, así como la Academia de la Grabación, también publicaron en redes sociales que planean apoyar y respaldar a la comunidad negra.

“El martes 2 de junio, Columbia Records observará ‘Black Out Tuesday’”, dijo el sello de Sony que representa a Beyoncé, Bob Dylan, Adele y John Legend en un comunicado. “Este no es un día libre. Es para reflexionar y encontrar maneras para avanzar en solidaridad”.

“Seguimos apoyando a la comunidad negra, nuestro personal, artistas y colegas en la industria de la música”, continuó la compañía.

“Quizás con la música apagada, podamos realmente escuchar”.

Entre los que se han unido a “Black Out Tuesday” están los sellos RCA Records y Epic Records de Sony; las divisiones Republic Records, Def Jam, UMG Nashville, Capitol Records y Island Records de Universal Music Group; y los sellos Atlantic y Warner Records, de Warner Music Group.

Disqueras independientes más pequeñas, editoras de música y firmas de representación también se han sumado a la iniciativa.

Interscope Geffen A&M, un sello de UMG que alberga a estrellas como Lady Gaga y Kendrick Lamar, dijo que además de unirse a “Black Out Tuesday” no lanzará nueva música esta semana (el primero en tomar esa medida).

“En vez, IGA hará donativos a organizaciones que ayudan a pagar fianzas de manifestantes que ejercen su derecho a congregarse pacíficamente, asisten a abogados que trabajan por un cambio sistémico y proveen asistencia a organizaciones enfocadas en crear empoderamiento económico en la comunidad negra”, dice el comunicado.

IGA postergó lanzamientos de MGK, 6lack, Dylan, Jessie Ware, Smokepurp, Lil Mosey, Billy Raffoul, Max Leone y otros artistas en coordinación con asociados como Alamo, LVRN, The Darkroom y Bad Boy.

Músicos que incluyen a Rihanna, Beyoncé, Taylor Swift, Lil Nas X, Demi Lovato, Post Malone y Harry Styles se han pronunciado tras la muerte de Floyd y las revueltas internacionales.

Jay-Z emitió un comunicado el domingo por la noche exigiendo que el fiscal general de Minnesota Keith Ellison enjuicie a los responsables por la muerte de Floyd, un hombre negro esposado que rogaba por aire mientras un policía blanco presionaba su cuello con su rodilla.

De un vistazo

Un himno civil

El dúo de R&B Chloe x Halle, que lanza este viernes su segundo álbum, “Ungodly Hour”, publicó en Instagram una versión del clásico de protesta “We Shall Overcome”, un himno por los derechos civiles.

Alza la voz

Jay-Z no ocultó su indignación por la muerte de George Floyd: “Yo, junto con el país adolorido entero, apelo al fiscal general Ellison para que haga lo correcto y procese a todos los responsables del asesinato de George con todo el peso de la ley. Este es sólo un primer paso”, escribió.

Un alto musical

A las protestas pacíficas contra el racismo, se espera que hoy se sumen cientos de artistas de todo el mundo.