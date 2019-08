La Nacha Rock festejará a lo grande entre amigos

La Nacha Rock será homenajeada mañana en el teatro Armando Manzanero.- Foto: Gloria Montero Leal La Nacha Rock celebra 23 años de trayectoria en los medios.- Foto: Gloria Montero Leal Su primer programa de radio lo creó a los 7 años de edad.- Foto: Facebook Gracias a la radio obtuvo un gran reconocimiento y cariño del público.- Foto: Facebook Jennifer Ramos "la nacha rock" en Conexion M con su Charla: La radio, la caja de los sueños.- Foto: Archivo Jennifer Ramos durante su etapa como locutora en Exa.- Foto: Archivo Jennifer Ramos tuvo sus inicios en el teatro regional.- Foto: Archivo Jennifer Ramos "la nacha rock" en Conexion M con su Charla: La radio, la caja de los sueños.- Foto: Archivo La "nacha rock" realiza un video chat en yucatan.com.- Foto: Archivo FOTO: LUIS VALLE AHUMADA La Nacha Rock y la Nacha Pop durante uno de los últimos "Conciertos Exa".- Foto: Archivo La Nacha Rock como jurado en un concurso de bandas.- Foto: Archivo La Nacha Rock disfruta con amigos de los medios.- Foto: Facebook La Nacha posa junto a J Balvin.- Foto: Facebook La Nacha Rock conduce un evento del carnaval.- Foto: Facebook La Nacha Rock en uno de los primeros eventos a beneficio.- Foto: Facebook ❮ ❯

Nada mejor que disfrutar de lo que más amas en un mismo escenario, es así como mañana la Nacha Rock celebrará por partida doble su cumpleaños y 23 años de trayectoria con un gran homenaje que combinará música, comedia y teatro.

Se trata de una fiesta abierta al público para agradecer el cariño y apoyo de tantos años en los medios.

Originaria de Ciudad de México, Jennifer Ramos mejor conocida como “La Nacha Rock”, es sin duda uno de los personajes más conocidos de la radio en Yucatán; gracias a su talento, carisma y esa disposición de siempre compartir su conocimiento con nuevos talentos.

Es por eso que aunque en Mérida únicamente tiene a su familia nuclear, toda esa gente que se acerca a ella para platicar o tomarse una foto la han hecho sentir en casa durante tantos años.

Como suele ocurrir con los grandes talentos, “La Nacha” inició su trayectoria como un juego en la infancia y poco a poco descubrió que se trataba de su verdadera pasión. En realidad no sabía bien lo qué hacía pero a los siete años de edad inventó “Radio Pollito”.

“Yo agarraba un casete de mi papá de esos carísimos para aprender inglés y le ponía papelitos a la parte de arriba para regrabar; así cree mi primer programa de radio”, recuerda.

En esas épocas su papá la quería “matar” por echar a perder los casettes pero poco a poco se fueron dando cuenta de que tenía futuro y la impulsaron a alcanzar sus metas. “Mis hermanas hacían festivales en la cuadra; cerraban la calle con coches y yo cantaba y bailaba. Mi mamá dice que era la figura principal del show”, añade.

Fue hace poco más de 25 años cuando llegó a Mérida y aunque no muchas personas lo saben sus inicios fueron en la música como parte de una banda de trash metal en la que tocaba la batería y deslumbraba con su voz. “Era toda una rockera y después de eso ya no paré”.

Y en realidad así fue, después de esos primeros años en una banda, luego le tocó ser presentadora de conciertos, hacer teatro, conducir en televisión y así ir probando distintas cosas hasta llegar a la radio, una de sus más grandes pasiones y la que la llevó a tener el reconocimiento que tiene ahora.

A sus 41 años de edad, Jennifer Ramos asegura que ha superado sus propias expectativas gracias a dedicarse por completo a su pasión. Entre lo mejor que le ha pasado está toda esa gente que ha conocido así como conocer a sus artistas favoritos, convivir con ellos y entrevistarlos.

En la radio inició con distintos estilos musicales hasta que le llegó una de las más grandes oportunidades con Exa, en donde pudo crear a su personaje de “La Nacha Rock”. “Fue una etapa que me encantó, pude crear un personaje y me di cuenta de que eso era lo que realmente quería; lo que pasaba en la radio fue una locura. Teníamos un programa a nuestro gusto y como realmente éramos”, platica.

El nombre de la “Nacha Rock” surgió de forma muy natural cuando en una plática para crear el programa a ella se le ocurrió decir: “Somos unas nachas, somos lo máximo”. Cuando su jefe lo escuchó le pareció que era una gran idea y fue así como surgió la llamada “fórmula perfecta” en aquel entonces.

Comparte su conocimiento

Tras consolidarse en los medios de comunicación, Jennifer Ramos se dio cuenta que la mejor manera de trascender es compartiendo con más personas lo que sabes hacer.

Es por eso que desde hace casi ocho años se encarga de formar talentos no sólo para el ambiente de los medios, la conducción y locución sino para todas esas personas que buscan ganar mayor autoestima y aprender a cómo expresarse.

“Es algo que me fascina, yo siempre he dicho que hay que dejar huella. Me siento muy orgullosa de voltear hacia la radio y televisión y descubrir que en cada medio hay una persona que estuvo formándose conmigo, me da mucha alegría”, enfatizó.

Una de sus primeras pláticas fue precisamente en el Diario de Yucatán como parte del programa “Conexión M”, en el que platicó con jóvenes acerca de su experiencia en la radio. A raíz de eso, fue invitada a ofrecer pláticas similares en distintos estados por el Instituto de la Juventud.

Lo que busca es ayudar a los jóvenes a que no se les cierren las puertas, ya que a ella no le tocó esa “época difícil”. “Mis inicios fueron de mucho esfuerzo, trabajo, madrugadas, haciendo tiempos extras y días en los que no me pagaban pero al final te das cuenta de que tienes que vivir todo eso”, explica.

Por ahora, tiene a 15 jóvenes bajo su tutela con el programa “Dilo Fuerte”. En septiembre iniciará unos cursos de desenvolvimiento, locución, conducción y actuación para continuar con su objetivo de formar talentos.

Para ella, las claves son “la constancia, creer en ti, la perseverancia y la pasión por lo que haces”. Aunque en ocasiones hay personas con “suerte” o “carisma” es necesario enfocar todas sus energías para alcanzar sus metas.

“Creo que cada quien tiene una fórmula distinta pero esta es la mía; yo me siento muy exitosa y creo que ya superé mis propias expectativas”.

Elige brillar

Aunque la Nacha Rock está pasando por un momento complicado en su salud en realidad es casi imperceptible. Su alegría, optimismo y energía irradian de una forma inimaginable y la hacen brillar haciendo a un lado todo lo negativo que conlleva una enfermedad.

No fue así al principio cuando en enero le diagnosticaron cáncer en el endometrio y su vida se volcó por completo; gracias a su carácter se dio cuenta de que es algo que puede pasarle a cualquier persona y necesitaba encontrar la forma de salir adelante.

“Yo quiero que vivan mi vida, no mi muerte. Vine a esta vida para disfrutar y es lo que decido hacer ahora. Me ha tocado saber de casos iguales o peores que el mío porque no estamos solos en estos y me di cuenta que me están viendo como una persona fuerte, así que quiero ser un ejemplo para ellos”, enfatiza.

Lo que aconseja es dejar de quejarse por todas las cosas que pasan ya sean pequeñas o muy fuertes. “Tienes que seguir viviendo con esos dolorcillos en el corazón porque al final si algo tenemos seguros es que un día nos vamos a ir; hay que disfrutar al máximo nuestra vida”.

Explica que se vale “llorar, sufrir, gritar y encerrarte” pero lo más importante de todo es qué vas a hacer después de eso y cómo afrontar lo que pasa siempre con una sonrisa.

“Recibir tanto cariño y apoyo es como un abrazo al alma. La verdad soy un poco dura al momento de pedir ayuda; todo ha sido por iniciativa de las personas y yo lo agradezco infinitamente”, reitera.

Toda su trayectoria ha apoyadodistintas causas sociales por lo que ahora que recibe el respaldo de distintos colegas y amigos hasta se le “enchina la piel”.

“Agradezco un montón a toda la gente que está yendo a los eventos, esos granitos de arena se harán una montañota y estoy muy agradecida y feliz al ver todo lo que está pasando”.—Gloria Alejandrina Montero Leal

El evento

El homenaje será mañana a las 7:30 de la noche en el teatro Armando Manzanero. Tila María Sesto, Mactá, Nani Namú, Chupirul y Caramelo, I&I, Rikita Banana, Many, George Boy y July Spears son parte del elenco.

Los boletos tienen un costo de $100 (Balcón) , $120 (Luneta intermedia) y $150 (Luneta preferente). Se pueden conseguir en la taquilla del teatro o a través de Tusboletos.mx