MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El festival mexicano Cinema Planeta y la NASA colaborarán para realizar materiales audiovisuales, aprovechando las imágenes enviadas desde el espacio, las cuales serán trabajadas por creativas connacionales.

Eleonora Isunza, codirectora del certamen de temática ecológica, que se realizará este mes en Morelos, abunda que en el mismo trabajarán DJ austriacas.

El proyecto llevará por nombre “Cinema Planeta goes to the space” en internet, pero también viajaría por escuelas y planetarios.

El acuerdo, detalló Eleonora Isunza (codirectora del certamen de temática ecológica), que se logró con la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultrarrestre (ONUOOSA).

“Artistas visuales mexicanas estarán trabajando en las imágenes que se envíen, a ver qué se puede hacer con ellas y al mismo tiempo, en laboratorios de Austria, van a estar haciendo la música. El Centro Cultural Digital estará apoyando”, señala.

Se espera que los primeros materiales estén este año. La colaboración se da en el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, ocurrida en julio de 1969.

Cambios en el festival Cinema Planeta por falta de recursos

La nueva forma de conseguir recursos gubernamentales para festivales de cine golpea hasta el momento a Cinema Planeta 2019.

El evento que se efectuará del 21 al 26 de mayo recortó a casi la mitad su programación, no pudo albergar a miles de estudiantes que deseaban ver sus filmes y el tour que recorría más de 20 entidades y Latinoamérica, está en riesgo.

La realización de la nueva edición se logró gracias a una alianza con empresas privadas, comenta Isunza. El Fideicomiso de Turismo de Morelos también entró como apoyo.

“Vamos con menos, no en días, pero sí en invitados y más; ahora sólo atendimos 22 mil niños solicitantes y podíamos haber llegado a 30 mil; ya teníamos un tour por Chile, Argentina y Ecuador y ya no sabemos. Ya también estábamos abriendo puertas a Europa, donde íbamos a llevar cine mexicano con el modelo de salas ambientales a Austria, Eslovenia y Eslovaquia”, recuerda.

Señala que mucho podría recuperarse si es que resultan beneficiados del Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), la nueva forma de solicitar recursos gubernamentales.

Se presentarán 70 producciones

La edición 2019 tendrá 70 producciones como “Júba Wajín, Resistencia en la montaña de Guerrero” (México); “Beyond the mountains” (China); “Charimastic megafuna” (Suecia) y “16 sunrises” (Francia) y “Sea of shadows”, producida por Leonardo DiCaprio.

El premio del Público se llamará “Tierra y Libertad”, en honor de Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte.