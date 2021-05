"La Negra" de Big Brother asegura que nunca estuvo detenida (vídeo)

Azalia Ojeda afirmó que la invitaron a rendir su declaración, pero no fue arrestada.

MÉXICO.— Azalia Ojeda, mejor conocida como "La Negra" de Big Brother, y su abogado confirmaron que nunca fue detenida por los policías, por presuntamente intentar cobrar un cheque robado ni por el delito de cohecho. Lo que pasó es que únicamente la invitaron a rendir su declaración.

La ex participante del reality show aseguró que el periodista Carlos Jiménez, quien informó sobre su arresto, miente, pues ella no está fichada.

LA NEGRA FICHADA… y SU CHEQUE ROBADO Es Azalia Ojeda Díaz, La Negra, ex concursante de @Big_Brother_mx Así acabó DETENIDA en @FiscaliaEdomex tras intentar obtener $350 mil con este cheque ROBADO. Al ser arrestada en @GobAtizapan buscó SOBORNAR a los policías para q la liberaran. pic.twitter.com/AyYKiONJvx

En entrevista con el programa "Chisme No Like", la presunta culpable, aseguró que nunca fue detenida y que la imagen que Carlos Jiménez compartió en su Twitter fue tomada a su arribo a la Fiscalía.

"Nunca fui detenida. Me invitaron a ir, a presentarme a la Fiscalía para demostrar por qué tenía ese cheque, pero nunca fui detenida [...]"A ver, esa fotografía a mi me la tomaron cuando llegué a la Fiscalía para poder rendir mi declaración, pero eso no quiere decir que estoy fichada. De hecho, aquí está mi abogado para que se los explique", indicó "La Negra".