La nieta de Talina Fernández se infectó de Covid (Vídeo)

El Covid-19 no es un juego y los más de un millón de muertos a nivel mundial a causa de esta enfermedad lo demuestra.

Sin embargo, hay muchos, como la nieta de la periodista Talina Fernández, que lo toman de esta manera.

En su afán por dejar atrás la cuarentena y la seguridad de su hogar, Paula Levy se le ocurrió una buena idea irse a una fiesta a Acapulco, de donde regresó enferma de Covid-19. Esta es la historia.

Fue la propia Talina Fernández quien confirmó esta historia en el programa matutino Sale el Sol, de Imagen Televisión.

Ahí contó cómo es que su nieta Paula Levy le dijo que se sentía mal y que aun así no tuvo consideración con la periodista de 79 años, quien es población vulnerable.

"Entonces se fue a Acapulco (Paula Levy) un tiempo, regresó, llegó a la casa del novio y me habló y me dijo 'fíjate que no huelo nada y tampoco me sabe nada y me siento muy cansada, así que ya voy de regreso a la casa' y le dije por favor no, mi vida, primero hazte el examen de Covid. Y lamentablemente salió positivo", contó Talina Fernández en su programa de televisión.