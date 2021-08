También desmintió lo dicho por los sobrinos del comediante.

COLIMA.— Zuleika Garza, quien es identificada como la novia de Sammy Pérez reapareció para desmentir su supuesta desaparición. Tras las críticas emitidas por Eugenio Derbez y los sobrinos del Sammy, la mujer aseguró que no abandonó al también actor en el hospital como ellos confirmaron.

Anteriormente Eugenio aseguró que Zuleika había escapado y dejado en el abandonó a su prometido, sin embargo, la mujer asegura que no huyó ni está escondida, solo se encuentra en confinamiento por recomendación de su médico.

"Yo no he huido, yo no me he escondido, aquí estoy en Colima. Yo no abandoné a Sammy en ningún momento, yo estoy en aislamiento como me lo indicó el doctor”, refirió la novia de Sammy vía telefónica con el programa “Es Show”.