La nueva novia de Zac Efron causa envidias y críticas

En redes sociales muchos no la consideran tan guapa o atractiva, consideran que debería estar con alguien más bonita

EE.UU.— El actor estadounidense Zack Efron es considerado como uno de los más guapos de Hollywood.

Sin embargo, él muchas veces ha dicho que no se considera "un niño bonito". La realidad es que muchas mujeres y hombres lo catalogan como un hombre muy atractivo, el cual podría tener a su lado a la mujer más guapa del mundo.

Pero Zack parece tener otros gustos, y es quizá por ello que ahora podría estar iniciando una relación con una joven mesera que conoció en una cafetería de Australia, donde el actor ha estado durante los últimos meses.

Yo cuando me entero del chisme de la nueva novia de Zac Efron pic.twitter.com/flvNZx65Qy

Se llama Vanessa Valladares, tiene 25 años de edad y es originaria de Byron Shire, en Australia. Según algunos medios era mesera de una cafetería a la cual acudía con frecuencia Zack, y es precisamente ahí donde se conocieron.

Actualmente a la pareja se le ha visto en varias salidas y siempre sonriendo y tomados de la mano.

New pictures of zac efron and Vanessa Valladares pic.twitter.com/BKeF5XFCPS