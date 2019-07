La nueva versión de ‘Hakuna Matata’ no está convenciendo del todo

MÉXICO.— El clásico de Disney “El Rey León” regresa a la pantalla grande en una versión live action, y aunque se ha mostrado que los animales parecen cien por cien auténticos, hay una escena emblemática que no está convenciendo al público.

Es la escena donde cantan Simba, Timón y Pumba, Hakuna Matata. En la versión de la película animada de la década de los 90 los animales bailan y cantan de forma muy divertida.

Sin embargo, ver a un león, un suricato y un jabalí tan auténticos cantando por la selva no logra ser muy convincente. Por lo que usuarios de Twitter han criticado dicha escena con comentarios como:

Donald Glover, quien presta su voz para interpretar a Simba estuvo en el Show de Jimmy Kimmel Live para hablar de la película.

Ahí y vestido de león, habló de su trabajo en el filme y presentó un avance de la famosa secuencia que cantan Simba, Timón y Pumba (con las voces de Glover, Billy Eichner y Seth Rogen).

A new clip from ‘THE LION KING’ has been officially released. (Source: @JimmyKimmelLive ) pic.twitter.com/fvHZ76L2To

Después de dar a conocer este avance el sitio Cartoon Brew decidió abrir el debate y comparó las escenas que se mantienen y los cambios que verán en la versión live action.

Comparison between the two animated versions of The Lion King. pic.twitter.com/E5dfgMASZJ