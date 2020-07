¡La pelea del siglo sí se realiza! Adame y Trejo pelearan

De nueva cuenta Alfredo Adame y Carlos Trejo pactaron nueva pelea que aseguran está vez sí se realizará

MÉXICO.— Dice Alfredo Adame y Carlos Trejo que siempre sí; el conductor y el supuesto cazafantasmas revivieron su enfrentamiento en un programa de Monterrey. Tras varias ofensas e insultos ambos pactaron nueva fecha para llevar a cabo la pelea más esperada por todo México.

Fue en el programa SNSerio, del canal Multimedios Tv en el cual estuvo de invitado Alfredo Adame; en esa misma transmisión se pusieron en contacto vía videollamada con Carlos Trejo, quien desde que aceptó la llamada inició con los insultos.

De inmediato, Alfredo le respondió con una grosería en la que mencionaba a la madre del cazafantasmas. Es ahí donde los conductores del programa tuvieron que intervenir, y les advirtieron a ambos que si no moderaban sus palabras tenían que cortar la comunicación entre ambos, ya que los insultos están subiendo de tono.

Luego de la advertencia de los conductores, Carlos Trejo continúo queriendo mantener la disputa por lo que de manera sorpresiva mostró ante la cámara el número telefónico de Alfredo Adame.

Y por si eso no fuera poco, Trejo volvió a proponerle un enfrentamiento; es así como le pidió que acepte llevar al cabo la famosa “Pelea del Siglo”. Adame de nueva cuenta ha aceptado.

De acuerdo con el escritor de "Cañitas" sería este este sábado 25 de julio en unas canchas que están cerca de la casa de Cañitas.

De acuerdo con Carlos Trejo, fue porque Alfredo Adame se acobardó, ya que tras recibir una agresión (Trejo le lanzó una botella de agua a Adame y lo hirió en el rostro) él lo demando y le puso una orden de restricción.

“Aquí están las órdenes de restricción que me puso -Adame-, no puedo tocarlo. El día 2 de agosto, la pelea estaba, yo me presenté y ¿por qué no llegó, por pocos ovarios, se estaba arreglando, o qué?”, recordó el cazafantasmas.