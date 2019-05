La razón por la que James Charles perdió más de un millón de seguidores

Duelo de Youtubers: James Charles vs Tati Westbrook

Las celebridades de Hollywood están eligiendo un bando en el duelo entre las estrellas de Youtube James Charles y Tati Westbrook,que desde el sábado llegó al límite.

Si aún no sabes la razón por la que James Charles es tendencia en todas las redes, te explicamos.

El viernes, Tati rompió todos sus lazos con James, quien era su protegido en el mundo de la belleza y Youtube. La fuente es la misma Youtuber, quien publicó un vídeo de 43 minutos, “Bye Sister”, en el explicaba como las acciones del joven de 19 años habían roto su relación. El vídeo tiene casi 24 millones de reproducciones.

Bye Sister

El vídeo de respuesta de James Charles

Ese mismo día, James compartió su manera de pedir perdón, su vídeo no duraba 43 minutos, sino 8. Durante ese tiempo habló sobre como Tati se convirtió en “su madre” desde que empezó a trabajar en el mundo de la belleza.

Sus esfuerzos fueron insuficientes, pues a pesar de que alcanzó casi 23 millones de reproducciones, no pudo influir a algunas celebridades y seguidores. Finalmente James perdió más de 1 millón en sus plataformas.

¿Qué celebridades dejaron de seguir a James Charles?

Newsweek reportó que Miley Cirus, Katy Perry, Kylie Jenner, Demi Lovato, Tana Mongeau y Shawn Mendes están entre las celebridades que dejaron de seguir al youtuber.

Tati y James

¿Por qué Tati y James se pelaron?

En realidad, la enemistad inició, según el portal E News, cuando James compartió publicidad para la compaía Sugar Bear Hair Care, rival de Halo Beauty, corporación que pertenece a Tati. Newsweek informó que Tati le preguntó a James si podía promocionar sus productos, sin embargo éste le dijo que no. Posteriormente el anuncio de Sugar Bear de James salió a la luz y Tati se sintió “traicionada”.

Durante 43 minutos, Tati Westbrook dio todos los detalles. Le dijo a todo el mundo que James era un “ingrato”.

“¿Qué derecho tienes para pensar que la tienes difícil? Eres un millonario de 19 años. No te despiertas ni te estresas por lo injusto que es tu trabajo. Eso es muy ridículo para mí”.

“Bájese de ese caballo y ten algo de respeto. No tienes nada de eso para las personas que están en esta industria y ese es un hecho triste”.

Tati Westbrook lanzó un ultimátum para James Charles

Al final de su vídeo, ella lanzó su tiro de gracia, “Me vendiste, pero abandonaste nuestra amistad. Me mentiste, inventaste una historia, sabías que esto sería vergonzoso para mí. No, nuestra relación no es transaccional. Yo nunca te he pedido nada a cambio”.

Decepcionado

En su respuesta, James dijo sentirse decepcionado de su comportamiento. “Lo siento por todo lo que está pasando, por todo lo que les hice vivir en las últimas semanas”. James habló de Tati como “una persona increíble” y finalizó, “Estoy tan decepcionado de mí mismo porque la lastimé”.