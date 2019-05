La razón por la que Jennifer Aniston nunca tuvo hijos

La actriz Jennifer Aniston reveló la razón por la que nunca tuvo hijos. La ex estrella de Friends ahora tiene 50 años, en 2016 escribió un artículo suplicando que el escrutinio se detuviera después de un sinfín de historias, mensajes y publicaciones en las redes sociales que le preguntaban si estaba embarazada.

Jennifer Aniston

“La gran cantidad de recursos que se gastan en este momento para descubrir si estoy o no embarazada (por billonésima vez … pero quién está contando) apunta a la perpetuación de esta noción de que las mujeres de alguna manera están incompletas, no tienen éxito, o son infelices si no están casadas ​​y tienen hijos “, escribió para el Huffington Post .

Todos, continuó, están completos con o sin pareja, y con o sin hijo.

“Podemos decidir por nosotros mismos, eso es lo bello cuando se trata de nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y solo nuestra. Tomemos esa decisión por nosotros mismos y por las mujeres jóvenes en este mundo que nos ven como ejemplos”.

Jennifer prosiguió “No necesitamos estar casados ​​o ser madres. Tenemos que determinar nuestro propio ‘feliz para siempre’ para nosotros mismos”.

Jennifer Aniston y Brad Pitt

Cansada de ser parte de la narrativa

Luego reveló la causa por la que nunca había tenido hijos, estaba cansada de ser parte de la narrativa.

“Sí, puedo convertirme en madre algún día, seré el primero en avisarte. No estoy buscando la maternidad ahora”.

Recibía felicitaciones

“Me molesta que me hagan sentir ‘menos que’ porque mi cuerpo está cambiando y / o comí una hamburguesa para el almuerzo y me fotografiaron desde un ángulo extraño y, por lo tanto, consideraron una de dos cosas:” embarazada “o” gorda “. Mis amigos me felicitaban, compañeros de trabajo y extraños por igual en el embarazo ficticio”.

En declaraciones recientes, en diciembre de 2018, Jennifer expresó que a pesar de que en ocasiones mencionó que sí cabía la posibilidad de que tuviera hijos, ya no pensaba lo mismo. “Con toda honestidad, es un poco aterrador”.

“Algunas personas simplemente están diseñadas para ser esposas y tener bebés”, agregó. “No sé cuán natural me viene eso”.

Jennifer Aniston lloró por el embarazo de Angelina Jolie

Jennifer Aniston dejó en claro que confió hasta el último momento en Brad Pitt; sin embargo, antes del divorcio, los medios comenzaron a difundir las pruebas sobre la presunta infidelidad, hasta que recibió la peor noticia en medio de una entrevista.

La estrella de Hollywood terminó quebrándose frente al periodista que la entrevistaba al conocer que Angelina Jolie se convertiría en madre, debido a que al sacar las cuentas confirmó que ambos iniciaron su romance cuando ella aún estaba casada con Brad Pitt.

.- Con información de Daily Mirror