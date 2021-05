Debido a los viral que se hizo el rumor de que la Miss Universo es hija biológica de Ana Gabriel, un reportero le preguntó a Andrea qué piensa.

NUEVA YORK.— Hace unos días en redes sociales se hizo viral una teoría- rumor que decía que la nueva Miss Universo, Andrea Meza es hija biológica de la cantante Ana Gabriel. Esta idea se fortaleció luego de que una reconocida "periodista" asegurara que era real la información.

Sin embargo, un programa de espectáculos tuvo la oportunidad de entrevistar a la tercera Miss Universo mexicana, y fue ahí donde aprovecho para preguntarle sobre este rumor, el cual la hizo reaccionar de un modo que pocos se esperaban.

Fue un periodista de "Suelta la Sopa", quien tuvo la oportunidad de conversar con Andrea Meza, en dicha plática no se quedó con las ganas de preguntarle qué pensaban sobre el rumor de que tenía un vínculo sanguíneo con la intérprete de "Pecado original".

Ante este cuestionamiento, la modelo dijo que se lo tomó de la mejor manera pues le causó mucha gracia.

“Me reí. No tengo idea de dónde viene este chisme. Me queda claro que mis padres son mis padres biológicos, no tengo nada más que decir al respecto”, expresó la ganadora del certamen de belleza más importante del mundo.