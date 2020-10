La realidad sobre la fortuna de Yalitza Aparicio

MÉXICO.- Saber a cuánto asciende la fortuna de celebridades y políticos es de gran interés para muchos internautas. Una de las actrices mexicanas de la que más intentan descubrir sus activos es de Yalitza Aparicio, quien desde su debut en le película ganadora del Óscar “Roma”, no ha parado de trabajar y de explorar nuevos horizontes.

Aunque Yalitza Aparicio no volvió a aparecer en otro proyecto en la gran pantalla, al menos hasta ahora, no significa que no esté trabajando, pues es embajadora de la Unicef y también la cara de diversas marcas.

Yalitza encabezó campañas publicitarias para grandes diseñadores, como Dior, es columnista del New York Times y hasta tiene su propio canal de Youtube, por lo que es normal que muchos se pregunten de cuánto es su fortuna.

¿Yalitza Aparicio es millonaria?

El sitio Celeb Net Worh publicó que la actriz tendría un total de 3 millones de dólares. Según comparten , Yalitza habría ganado un millón de dólares por año y sus ingresos por mes rondarían los 83 mil 333 dólares, logrando así un aproximado de 19 mil 230 dólares por semana. También aseguran que Yalitza ganaría 1.9 dólares americanos cada minuto.

A pesar de que esta información fue retomada por diversos portales de noticias, el sitio web no es “especializado” ni reconocido.

Información que no está verificada

El sitio que citan es Celebworth.net y el sitio oficial que se encarga de informar sobre las fortunas de los famosos, políticos y empresarios es CelebrityNetWorth. Al buscar el nombre de Yalitza Aparicio, NO HAY RESULTADOS.

Este portal informa estimaciones de los activos totales y actividades financieras de las celebridades. Es operado por la empresa Corte Lodato LLC, fundada por el CEO Brian Warner en 2008.

Es probable que Yalitza sí esté ganando bien por sus constantes participaciones y colaboraciones con marcas, pero sus ingresos totales siguen sin conocerse.