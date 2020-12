La reina del pop, Britney Spears, cumple 39 años

Britney Spears cumple hoy miércoles 2 de diciembre 39 años de edad.

La cantante de Oops!... I Did It Again recurrió a su cuenta de Instagram para desearse a sí misma feliz cumpleaños con un par de fotografías en las que posó con su novio, Sam Asghari.

También posó para la cámara ataviada con un blusa de tipo bustier en color blanco con lunares estampados.

Happy b-day to me

"Feliz cumpleaños a mí", escribió en la primera publicación junto a varios emojis festivos.

En la segunda publicación sólo presumió las muestras de cariño de su novio.

Felicitaciones

Miles de seguidores le desearon feliz cumpleaños en redes sociales ambas publicaciones, incluidos sus más fieles fanáticos y amigos de la industria. Ya es tendencia.

Hoy Britney Spears cumple 39 años, no solo es una gran artista sino un gran ser humano y eso es el ejemplo a seguir que es ella para mi. Espero resuelva su situación legal contra la tutela pronto.#HappyBirthdayBritneySpears #HappyBirthdayBritney #FreeBritney #SwimmingInTheStars pic.twitter.com/caHfrd3Rck — Sabrina Aviña #FreeBritney (@PinkGlitter_Cat) December 2, 2020

Con información de People.