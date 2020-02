MÉXICO.— El cantante canadiense Justin Bieber, realizó una serie documental titulada "Justin Bieber: seasons".

Michael D. Ratner, director de este proyecto, reveló a que los fans podrán ver, entre otras cosas, cómo es la vida de casado del cantante y cómo la religión lo ha hecho una nueva persona.

"Lo que más me sorprendió fue darme cuenta lo perfeccionista que es él, es muy talentoso y eso es obvio, pero más allá de eso es ver a la súper estrella Justin recién casado y dedicado a su trabajo. Fue increíble descubrir esta relación que tiene entre el esfuerzo duro para hacer su música y el cómo sigue alimentando su vida personal", indicó Michael D. Ratner.

Esta docuserie, que estará disponible exclusivamente a través de YouTube a partir del lunes.

El documental surgió luego de que Scooter Braun, mánager de Bieber, invitara a Michael a ser parte de la producción de su nuevo disco.

What do U guys think of episode 1? #JustinBieberSeasons - https://t.co/Dv31tbWhp3