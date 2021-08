La Ross María empodera a la mujer

La Ross María es una joven que a sus 17 años ya disfruta de las mieles del éxito dentro del mundo de la música y las redes sociales.

Originaria de República Dominicana, la cantante se encuentra en plena promoción de su sencillo “50/50” en el que aborda el tema del empoderamiento femenino al ritmo de rap.

“El tema del empoderamiento es porque siempre me gusta contar cosas que existan en mis canciones”, indica.

“Yo no me baso en cosas ficticias, sino que estén pasando en la vida real, y en este caso, me fui un poquito más de lo normal, de lo común y quise hacer un tema que sea 100% real. El sencillo ‘50/50’ simboliza igualdad, equidad en una relación”, señala.

“Actualmente, un gran porcentaje de las parejas ha pasado por esta situación que yo canto, la traición, entonces yo quise buscar un tema con el cual identificarse”, menciona la cantante.

La canción, asegura, la escribió en unos 30 o 40 minutos, durante madrugada pues es el momento en el que más inspiración le llega.

“No fue difícil (escribirla) porque siempre busco un tema real. Yo tengo canciones que me han pasado a mí y pienso que podría servirles a otras personas que pasen por la misma situación, pero esta vez no fue así, simplemente me enfoqué en una situación que está pasando ahora mismo y me llegó este tema con un mensaje sano que dice que todo debe ser 50/50”.

En rueda de prensa, La Ross María, quien en septiembre vendrá a México a grabar algunos temas, comparte que todo lo que está viviendo como persona y artista es sumamente nuevo.

“Fue algo muy rápido mi éxito, de un momento a otro gracias a Dios; pero realmente ha sido hermoso y no complicado porque cuando amas lo que haces, lo haces con amor y es más fácil”, dice la cantante, quien de algún modo tomó como inspiración a la rapera Melymel.

Añade que lo que está viviendo es tal como lo soñó.

“Yo siempre, desde que tengo uso de razón, siempre he tenido amor por la música, siempre escuchaba canciones y me las aprendía. Cuando tenía 14 años, que hice mi primera composición y entré a esto, siempre dije que las cosas sí pasan, los sueños sí se cumplen y que los planes de Dios son perfectos. Siempre tuve la mente positiva de que yo iba a tener éxito de cualquier forma”, expresa..— IVÁN CANUL EK

De un vistazo

La Ross María, cuya carrera se desarrolló durante la pandemia, señala que ésta le enseñó que también se puede tener éxito en tiempos difíciles: “Aunque no tuvimos shows con fanáticos por la situación, sí grabamos canciones y tuvimos éxitos con mucho sacrificio”.