MÉXICO.— La casa productora de "Transformers", se prepara para la renovación de la franquicia, esto con dos guiones en desarrollo simultáneo.

Uno de ellos estará a cargo de James Vanderbilt (Misterio abordo, 2019) y otro por Joby Harold (El rey Arturo: La leyenda de la espada, 2017).

Según el portal Variety, los detalles de las próximas producciones aún son vagos, y no se han anunciado directores.

Sin embargo, es posible que se construyan múltiples historias dentro del universo "Transformers" y es probable que haya nuevos actores.

