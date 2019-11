Gran revuelo en las redes sociales causó Brozo al anunciar que su programa matutino sale del aire por “cuestiones de presupuesto”.

Entre los comentarios hay quienes señalan que el presidente Andrés Manuel López Obrador sería la principal causa de esta decisión.

Víctor Trujillo, quien da vida a Brozo, ya había sido motivo de otra polémica por criticar “las mañaneras” del presidente López Obrador. Algunos usuarios no perdieron la oportunidad de comentar acerca del anunció de Brozo, la mayoría señalando que su salida se debía a un asunto de censura.



“Aprovecho para comunicarles, mis niños y mis niñas que nosotros, aquí en ‘El Mañanero’, estamos en semana de despedida. El próximo viernes será nuestro último programa en ‘Aire Libre’ y se los queríamos comunicar desde hoy para no agarrarlos con sorpresa o que pensaran que era un braguetazo de emergencia, un asunto de vísceras, una cuestión de conflicto. No, no, no hay conflicto”, aseguró.

Ahora Brozo a la lista, mucha coincidencia que a los críticos de la 4T los saquen del aire y a los fanaticos de López les den programas o primera fila en la mañanera. Ójala este caso sea por un nuevo proyecto, donde sea lo estaremos viendo al querido @brozoxmiswebs #ElMananero https://t.co/8i9Any02IH — Libertario x 🇲🇽 (@SoyLibertario4) November 25, 2019

Los comentarios en redes sociales recordaron las recientes salidas de Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento de principales programas de la radio mexicana.

A un año de transmisiones

“Tanto Aire Libre como ‘El Mañanero hemos decidido terminar el programa el próximo lunes, donde estaremos cumpliendo un año y, donde esta semana, el día 28, ‘El Mañanero’ estará cumpliendo 25 años de haber aparecido. El viernes 29 nos despediremos de todos ustedes en esta etapa”, mencionó Brozo.