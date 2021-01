La secuela de "Escuadrón Suicida" será clasificación R

De acuerdo el director de la película (The Suicide Squad) será clasificación R.

EE.UU.— James Gunn, director de "Escuadrón Suicida" (The Suicide Squad) reveló que la película de los antihéroes será clasificación R, es decir, la secuela de la cinta de los villanos de DC será únicamente para mayores de 18 años.

Again, thanks to all of you for checking out #TheSuicideSquad panel today at #DCFanDome. If you missed it, don't worry, there will be encores. But for now here's a final treat, a special @SuicideSquadWB DC FanDome Fan Poster we've been working on! I love it, how about you? pic.twitter.com/sdQvWMHWWC