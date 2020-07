La serie ‘El mundo oculto de Sabrina’ es cancelada en Netflix

La serie de corte juvenil apenas contaba con dos temporadas en la plataforma

EE.UU.— Pese a la popularidad alcanzada, ‘El mundo oculto de Sabrina’ es cancela por la plataforma de streaming más popular, Netflix. La decisión que parece ser definitiva aún no tiene un por qué, pero los fanáticos exigen una explicación.

La noticia de la cancelación ha generado mucha sorpresa, pues desde que se anunció su llegada al catálogo de Netflix generó mucha expectativa. A días de su estreno, tuvo un buen nivel de audiencia.

Sin embargo, la plataforma ha anunciado que la serie tendrá disponibles a finales de este 2020, sus últimos capítulos.

😢🔥 CHILLING ADVENTURES OF SABRINA, CANCELADA 🔥😢 Netflix cancela "El Mundo Oculto de Sabrina, y la serie llegará a su fin, tras estrenar los 8 episodios que componen la parte 4, a fines de 2020. Nosotros no estamos listos para decir adios 💔😭 ¿Y ustedes? pic.twitter.com/iFP9aixGVi

Esta cuarta parte y última temporada contará con ocho episodios y aunque el creador de la serie también confirmó que Sabrina y su mundo mágico llegaría al final este año, no se ha dado una fecha oficial.

La serie de misterio sobrenatural creada para Netflix en conjunto con Warner Bros., a diferencia de la serie de los 90, "Sabrina, la bruja adolescente"; mostró a una Sabrina poco conocida.

La historia de la bruja adolescente se vio mezclada en temas de terror, eventos sobrenaturales y sexualidad. Cabe destacar que esta serie estuvo basada en los cómics del mismo nombre.

The Spellman family, they are my favorite family #chillingadventuresofsabrina #SabrinaNetflix pic.twitter.com/GR9B6zOpaz