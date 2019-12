MÉXICO.— La serie ‘The Mandalorian’ de la saga de ‘Star Wars’, misma que se encuentra disponible en la nueva plataforma de streaming Disney plus, y que se supone llegará hasta el siguiente año, ya se ha filtrado.

Pero para sorpresa de muchos y sobre todo de los fans de la saga han descubierto que se encuentra en disponible en la plataforma XVIDEOS.

No se si ya les dieron este tip, pero pueden ver The Mandalorian en xvideos. Denada. pic.twitter.com/zoKu3hDgOi

Con el lanzamiento de Disney Plus en Estados Unidos, se informó que la plataforma estaría disponible hasta el 2020 en México y otros países de Latinoamérica.

Por lo tanto, su contenido original como la serie ‘The Mandalorian’, solo podría verse en el país americano, sin embargo, muchos admiradores de Star Wars no pudieron con las ansías.

Y decidieron recorrer a internet para encontrar alguna página donde de casualidad podría haberse filtrado algún capítulo de la serie.

Es así como fans de la saga dieron con la noticia de que XVIDEOS, el servidor de contenido para adultos, tenía los episodios de la serie con todo y subtítulos.

Que el personaje de ‘Yoda bebé’ y los demás de la serie ‘The Mandalorian’ esté disponible en XVIDEOS, es gracias a que un usuario.

Identificado como Otomeza666, que se dio a la tarea de descargar los capítulos que Disney+ ha sacado de ‘The Mandalorian’ hasta el momento y los ha publicado en el popular servicio de streaming conocido por compartir contenido erótico para adultos.

Alguien está viendo esta serie? The mandalorian me esta atrapando en cada capitulo (y eso que no soy fan fan de starwars) pic.twitter.com/c92AAJ4bWV