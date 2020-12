La Sociedad de Autores tiene nuevo presidente: Martín Urieta

“No nos matará el virus”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Yo fui el último que lo abrazó antes de que se fuera al hospital”, dijo Martín Urieta conmovido por la muerte de Armando Manzanero. A un día de su partida, la Sociedad de Autores y Compositores dio a conocer que Martín, hasta ayer vicepresidente del Consejo Directivo, es el presidente ejecutivo.

“Yo fui el último que le dio su último abrazo al maestro, ya estaba infectado. Él murió trabajando, estaba grabando a un grupo cubano que grabó una de mis canciones, ‘Urge’, en versión salsa; me llamó para que oyera qué hermoso la estaban haciendo pero él ya estaba con fiebre y con un poco de tos, él creyó que era una simple gripA. Ese día lo abracé y luego se fue al hospital”, relató.

Posible contagio

La razón por la que cree que él no se infectó del virus es porque a Martín ya le había dado en el primer semestre del año. Curiosamente, poco antes de saber que tenía Covid también abrazó a Manzanero. Claro que traían cubrebocas, pero Manzanero tuvo que hacerse después una prueba para descartar un contagio.

“Tenía miedo de haberlo contagiado esa vez, pero se hizo la prueba y salió limpio. Ahora él estaba contagiado y yo lo abracé. Cuando a mí me dio, para animarme me dijo: ‘Usted no se preocupe, Martín. A usted y a mí no nos va a matar ese virus, nos va a matar un marido sentido’. Así era de simpático. Siento que al maestro le dio leve, lo que pasa es que él tenía problemitas con su riñón y se le complicó”.

Será después del 6 de enero cuando se retomarán las actividades en la SACM. Martín, autor de canciones como “Mujeres divinas”, dijo sentir una gran pena por tomar este cargo en esta situación. “Por desgracia perdimos a un hermano, consejero, al maestro que nos enseñó tantas cosas”.