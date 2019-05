La sorpresa que conmovió a Verónica Castro en Pequeños Gigantes

MÉXICO.- Pequeños Gigantes, el programa de Televisa que une el talento de niñas y niños, tiene como una de las juezas a la actriz Verónica Castro, quien en esta ocasión se llevó una sorpresa que la conmovió hasta las lágrimas.

Producción le preparó un detalle por el Día de Las Madres y es que Rafaela, la nieta de la actriz, la cautivó con su participación en el reality cuando interpretó el tema “Mi bien amada”.

Mi bien amada

Verónica detalló lo que significa esa canción para ella. “’Mi bien amada y yo’ es una canción muy especial para la familia Castro. Cristian se la escribió a su abuela: Y mi mamá le da la bendición a Cristian al principio de la canción, y ahora (Rafaela) se la aprendió y me la vino a cantar a mí”.

Ni los jueces ni la conductora, Galilea Montijo, pudieron contener las lágrimas cuando Rafaela se acercó a su abuelita.

Verónica al fin comprendió la razón por la que no contestaban sus llamadas. “el domingo no me contestaba el teléfono, luego no nos entraba la señal y luego ¿qué pasó?, ¡que llegaron a México! Yo no sabía, que estaban acá, ahorita casi me da un infarto, de verdad”.

Rafaela estuvo acompañada de Paola Eraso, su mamá.

