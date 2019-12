“La Tigresa” vuelve al Fru-Fru para festejar

MÉXICO.— Irma Serrano volvió a la escena. Enfundada en un traje dorado y un abrigo de piel, con el cabello negrísimo y la ceja delineada con el cuidado de una artista, la exsenadora festejó un cumpleaños más en el teatro Fru-Fru.

Este es un espacio al que “La Tigresa” devolvió la vida con su reinauguración. Casi 45 años después, la exdiva vuelve a subir a sus tablas para una fiesta, su cumpleaños.

“¿Que cuántos años tengo? No llevo la cuenta ni para mí misma”, responde con vanidad.

Se le vio feliz, rodeada de recuerdos y lejos de la clase política. Hace más de dos décadas, la empresaria teatral, cantante y actriz obtuvo su escaño para las 57 y 58 Legislaturas del Senado por primera minoría, en Chiapas.

Ha sido siempre una mujer política, pero hoy, asegura, ya no cree en nada, ni en el Presidente ni en la Cuarta Transformación, o al menos eso contesta cuando se le pregunta su opinión del gobierno federal.

“¿Qué voy a creer? Yo no creo nada. ¿Por qué? Porque no. No sea preguntona”, reclama.