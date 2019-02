La Toya presenta en México “Forever”, tributo a “Michael Jackson

MÉXICO, (Notimex).- La Toya Jackson asegura que en la actualidad no existe ningún artista que se pueda comparar con Michael Jackson, por lo cual presenta “Forever”, un show para recordar al “Rey del pop”. El show contará con la participación de 25 artistas.

“Desde mi punto de vista no creo que exista alguien que se compare con Michael. Él hacía tantas cosas tan increíbles. Yo conocía más cosas de lo que hacía y le decía que las mostrara al público pero siempre dijo que no”, indicó La Toya.

La cantante estadounidense comentó que fue su padre quien la convenció de ir a ver una puesta en escena sobre su hermano en España, y así fue como se integró al proyecto.

“Yo esperaba que fuera igual que los otros shows; pero cuando lo vi fue increíble, me senté y realmente lo disfruté. Cuando terminó el espectáculo decidí ir a los camerinos, para conocer al elenco”, explicó.

Carmelo Segura, productor español, se enteró que La Toya estaba ahí, por lo que le pidió consejos y para hacer crecer el show.

“Teniéndola a ella podemos penetrar más en el show, por las anécdotas que nos cuenta. Todas esas conversaciones nos han llevado a tener un show tan grande como éste”, dijo el productor.

Asimismo, afirmó que en la puesta no intentan imitar a Michael Jackson, sino que es un homenaje hecho por 25 artistas, entre cantantes, músicos y bailarines.

Habrá castings infantiles

El productor también informó que abrirán castings para niños de 6 a 9 años de edad, que quieran participar en el espectáculo. Para formar parte, lo menores deberán saberse las coreografías “Rey del pop”.

“Para nosotros incluir un niño en el show, es para que el mensaje de Michael Jackson pase a otras generaciones, por eso necesitamos a niños que sepan interpretar todas las coreografías de él, y que tengan mucha pasión por hacerlo”, señaló La Toya.

Durante la conferencia, recordó a su hermano con un gran sentimiento, con el cual desea que todos lo recuerden.

Su familia apoya la puesta en escena y quieren llevarla a todos los lugares del mundo.

“Hizo tantos shows tan fabulosos, era tan pequeño pero podía hacer todo. Era un experto en todo lo que hacía, quería que todo fuera tan perfecto. A mi me impresionaba lo que hacía, alguien tan pequeño se movía en el escenario y todos se movían con él, la manera de cómo transmitía su amor. Me siento muy honrada de tener la oportunidad de hacer recordar a mi hermano con este tipo de espectáculos”.

“Forever the best show about the King of Pop” tendrá una duración de aproximadamente dos horas y se presentará del 13 al 24 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1.