La tragedia persigue a Dove Cameron, entre suicidios, muertes y abusos

Dove Cameron recién habría terminado su relación con el actor Thomas Doherty, pero ésta es por lejos la peor tragedia que ha sucedido en la vida de la joven actriz y exestrella de Disney.

Conocida por su trabajo en el show de Disney Channel “Liv y Maddie”, en el que interpretó un doble papel protagónico como unas hermanas gemelas con personalidades diferentes, Dove terminó de despegar en el mundo del entretenimiento con la película “Descendientes” (2015).

Desde pequeña, Chloe Celeste Hosterman –su nombre hasta los 15 años de edad- sabía que lo suyo era la interpretación y el performance, pero a una corta edad sus compañeros solo la consideraban “rara”.

Tampoco ayudaba que fuera tan delgada, lo que hizo que fuera objeto de burlas constantes en la escuela.

El bullying que llegó a sufrir fue tan grave, que incluso estando en la secundaria vivió un episodio que la dejó marcada y ayudó a que los escritores de “Liv y Maddie” incluyeran un episodio dedicado a la gravedad y consecuencias del acoso escolar:

“Una vez en la secundaria, en un viaje de campo lejos de la escuela, algunas chicas llevaron cuchillas de afeitar para depilarse las piernas y me las arrojaron y me dijeron que me matara”, recordó la actriz en una entrevista citada por Bio Chile.