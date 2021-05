La tragedia persigue a la dinastía Pinal: traiciones y muertes, su historia

Para nadie es un secreto que la serie “Silvia Pinal frente a ti”, resultó un éxito tras su estreno en marzo de 2019, pero también revivió viejas heridas en la dinastía Pinal.

Justo en ese año Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, ponía el dedo en la llaga al recordar una vieja disputa entre su abuela (Silvia Pinal) y su tía (Sylvia Pasquel), cuando ambas tuvieron un idilio -en distinto tiempo- con el mismo hombre: Fernando Frade, el segundo esposo de la Pinal.

Tras el divorcio, Sylvia le escondió a su madre que tenía una relación con Frade, con quien incluso se casó y de esa relación nació Viridiana Margarita Frade Banquells (q.e.p.d.), quien no conocería a su abuela, ya que en ese tiempo madre e hija vivieron un distanciamiento por la "traición" que esta relación significó entre ambas, según recuerdan distintos medios.

Más tarde, Viridiana Alatriste -la segunda hija de Silvia Pinal- viviría un romance con Jaime Garza, quien anteriormente había tenido un idilio con Sylvia, según confesó el propio actor en una entrevista para el programa "Intrusos", en el que explicó que en realidad no tuvo un noviazgo formal con la primogénita de la dinastía Pinal, sino solo encuentros furtivos.

No obstante, y de acuerdo con una fuente cercana a la familia, esto le causaba un conflicto muy grande a Viridiana, pues era muy cercana a su hermana mayor. A su vez, su sentido de “culpa” al salir con el ex de Sylvia le traía problemas con el propio Garza, con el que constantemente peleaba.

“Yo supe que (Viridiana) tenía mucho conflicto, porque tenía mucho respeto (con Sylvia). Eran uña y mugre, se amaban. Viridiana estaba que se la llevaba porque estaba teniendo sentimientos por Jaime Garza, que había sido novio de Sylvia Pasquel. Entonces ese día se salió de la fiesta y Jaime Garza no la pudo detener”, cuenta el amigo de la familia.

La fiesta a la que se refiere sería la de aquella noche de octubre de 1982, cuando Viridiana Alatriste salió de la casa de Jaime Garza –presuntamente tras una discusión- en su auto, que poco después derraparía hacía un barranco.

La actriz, de 19 años, era una de las jóvenes promesas de la televisión. Al momento de su muerte estaba por participar en la telenovela “Mañana es primavera”, producida por su madre Silvia Pinal. De hecho, fue su hermana mayor quien llegó primero al lugar, teniendo que identificar el cuerpo de su hermana y después llamar a su madre para avisarle de lo ocurrido.

Así lo contó la actriz en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa "El minuto que cambió mi vida"

La muerte de Viridiana fue un duro golpe también para Sylvia Pasquel, quien tiempo después se casó con Fernando Frade. La pareja concibió poco después a Viridiana Margarita, nombre que Sylvia eligió en honor a su fallecida hermana.

Pero la tragedia tocó nuevamente a la dinastía Pinal dos años después, cuando un descuido de la nana de Viridiana Margarita causó que la niña se ahogara en la piscina de la casa de la familia en Acapulco. El hecho llevó a Sylvia a una profunda depresión, ante la idea de que la muerte de su hija había sido una mala jugada del destino al causarle daño a su madre por esa "relación prohibida".

Al menos así se presentó en la serie “Silvia Pinal, frente a ti”, donde se pudo ver una llamada telefónica entre madre e hija, que después de esa tragedia buscaron el perdón mutuo y lograron reunirse.

Lo cierto es que la dinastía Pinal, que siempre ha estado en el foco de los medios, tiene en su haber varias historias de desacuerdos y desencuentros entre madres e hijas, a pesar de las múltiples fotografías que las muestran profesando su cariño.

Y aunque es verdad que a pesar de todo, la familia Pinal ha superado los problemas y se ha reencontrado para fortalecer los lazos familiares, en el archivo quedan historias y canciones como "Bye Mamá", que Alejandra le dedicó a su progenitora, cuando ella se oponía a que debutara en el medio artístico, por miedo a que viviera experiencias como la de sus hermanas mayores.

Irónicamente, la letra de esa canción parece ser un reclamo a una madre ausente que se dedicó a construir su carrera y vivir su vida como mujer, olvidando dar atención a sus hijos, o a ella. Reza una parte del sencillo:

Y yo que siempre te esperaba para hablarte de mis cosas terminaba por dormir sin que llegaras. Volabas cada vez más alto, casi como los cometas. Yo aquí abajo extrañando tu presencia. Bye mama, me voy adiós a seguir mis propias reglas del juego

Curiosamente, a Alejandra Guzmán su hija le ha reclamado varias veces el ser una madre ausente, especialmente por los años en los que tuvo que combatir el alcoholismo y su problema de drogas

En la presentación de "Bye Mamá" en el programa de Raúl Velázco, Silvia Pinal no pudo evitar romper en llanto cuando su hija interpretó ese tema directamente hacia ella. Entonces, el presentador destaca "lo difícil" que es para un padre dejar partir a sus hijos, después de haber tenido que ser padre y madre (esto, debido al controvertido divorcio de la actriz con el cantante Enrique Guzmán, padre de Alejandra y Luis Enrique).

"Yo lo he entendido siempre. Nunca he sido una madre posesiva (...) es la ley de la vida, el decir adiós, igual que yo se lo dije a mi mamá, igual que Alejandra me lo dijo a mí y algún día empezará ella a prepararse para que sus hijos también se lo digan".