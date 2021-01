La última temporada del show de las Kardashians se estrena en marzo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- “Keeping Up With The Kardashians” llegará a su fin y E! ya estrenó el primer tráiler de la última temporada del reality show más escandaloso de la televisión internacional.

“Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas derivados, hemos decidido como familia dar fin a este viaje tan especial. Estamos más que agradecidos con todos los espectadores que nos han acompañado a lo largo de los años“, declaró la familia en un comunicado especial.

El primer capítulo llegará a las pantallas el próximo 18 de marzo y se prevén muchas lágrimas en la despedida que hará la familia de este reality que los lanzó a la fama hace 14 años.

It’s the end of an era, fam. 😭Join us for the final season of #KUWTK March 18th only on E! pic.twitter.com/QzpKjRK8iQ