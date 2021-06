Maire Wink, la youtuber que realiza tutoriales para desmitificar hacks del internet, impactó las redes durante este fin de semana al anunciar que fue víctima de abuso sexual, presuntamente, por el coach Ricardo Ponce.

El ataque habría sucedido en uno de sus retiros que él nombra como “espirituales” y de autosanación.

Maire Wink denuncia a Ricardo Ponce por abuso sexual; asegura que tiene una red de trata https://t.co/Hi5zJyX9qa pic.twitter.com/tPxBxJTFjU — Milenio Televisión (@mileniotv) May 30, 2021

Ante el polémico panorama en el que incluso se habló de una secta sexual, fue Ricardo Ponce el que por fin dio la cara y emitió sus primeras declaraciones.

¿Qué dijo? ¿Negó las acusaciones?

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde Ricardo Ponce salió a dar su postura ante los señalamientos que se le han hecho sobre abuso y la creación de una secta sexual en la que presuntamente engancha a sus víctimas bajó un supuesto retiro espiritual, recordó milenio.com.

Ricardo aclarará todo

El coach explicó que no había hablado del tema porque lanzará un comunicado próximamente para aclarar lo sucedido.

También agregó que externará hechos y no especulaciones. Incluso agradeció las muestras de apoyo de personas que él consideró como “valientes”.

Mensaje de Ricardo

“Si no me he pronunciado hasta ahora es porque saldré a comunicarlo con hechos y no con especulaciones. Gracias Valientes por el gran apoyo. Aquí es donde se siente su gran amor y agradecimiento"

"Es ahora donde valoro más su acompañamiento. Los amo Valientes”, indicó el coach en el post de Instagram.

Ricardo dice que lo difaman

Finalmente, Ricardo Ponce agradeció las muestras de apoyo ante la supuesta difamación en su contra. Aseguró que con esto se da cuenta quiénes son sus amigos y dijo que la verdad “ganará”.

“Gracias Valientes por el gran apoyo”: Ricardo Ponce habla sobre las acusaciones de Maire Wink (+FOTO) https://t.co/GIfcuPngsi pic.twitter.com/gIOCHrAj0M — Laura G (@LAURAGII) May 31, 2021

“¡Gracias a las miles de personas que están conmigo en estos momentos donde se me difama! Hoy me doy cuenta de quienes son mis amigos y los que nunca lo fueron. Siempre seremos más los que estamos en la luz! Y la verdad siempre ganará”, apuntó.

Abuso y secta sexual

Como dio a conocer Grupo Megamedia, Maire Wink acusa a Ricardo Ponce. Lo hizo por medio de un vídeo de más de 50 minutos.

La youtuber relató desde el momento en que conoció al coach de salud y de las primeras impresiones que tuvo de él y según ella empataban con algunas ideas del hombre, a quien ahora acusa de abuso sexual.

¿Dónde se conocieron?

Maire y el coach se conocieron en febrero cuando fue invitada al retiro espiritual de éste, el cual se realizó en Bacalar, Quintana Roo.

LA SECTA SEXUAL DE @RICARDOPONCE82

Si tienes una historia con este señor usa #MetooRicardoPoncehttps://t.co/9VoZoAfseP — maire wink (@maire_wink) May 29, 2021

Ahí, en ese Pueblo Mágico hablaron poco y conoció cómo eran las prácticas que realizaba, además de los costos de las prácticas, los cuales ascendían a miles de pesos.