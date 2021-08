Tras evadir pregunta, Lyn May revela la verdad sobre su embarazo

MÉXICO.- La exvedette Lyn May sorprendió este fin de semana al anunciar que, a sus 68 años de edad, estaba embarazada. Sin embargo luego de evitar hablar sobre el tema, al fin reveló la verdad.

Cuestionada sobre esta noticia bomba en su visita al reality "Quiero cantar", de "Venga la alegría", Lyn May fue muy cortante sobre su maternidad.

"No voy a hablar de eso, no voy a hablar de ese tema porque está prohibido. Estoy muy contenta de estar aquí en 'Vamos a cantar'", dijo tajante la cantante a la pregunta del conductor Horacio Villalobos.

Su molestia aumentó cuando el polémico juez le dijo que el programa le realizaría un baby shower, "No, no me hagan nada de eso y a todo mi público querido, ya que no tienen nada de qué platicar, que hablen de la pandemia y hay que entrarle a los rezos", agregó.

Lee también: Famosas que se convirtieron en mamás después de los 46 años

Después, Lyn May concedió una entrevista a Reforma y reveló que no está embarazaba, pero que tiene “tres meses de sorpresas” que dará a conocer próximamente.

El domingo la vedette sorprendió con su anuncio en redes, sobre todo por su edad, pues muchos cuestionaron la veracidad de su embarazo.

“Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”, contestó en entrevista para Reforma.

Lyn May también anunció que ella maneja sus redes sociales y que “de repente se le ocurren cosas”.

¿Cuál es la verdadera sorpresa de Lyn May?

La actriz adelantó que la próxima semana grabará nueva música.

“Es una sorpresa que les voy a dar, más que nada es para las señoras porque ahorita que estamos viviendo esta época tan triste”, dijo. Aunque en su biografía aparece con 68 años, Lyn May señaló que “no es tan grande” y que todavía vive su “mamacita hermosa”.

Lyn May mantiene una relación con el cantante Markos D1, quien cumplirá 30 años próximamente.

Te puede interesar: Lyn May sería la segunda mujer más vieja del mundo en tener un bebé