La vida es un regalo, afirma la compositora Felicia Garza

La compositora mexicana Felicia Garza trabaja en nuevos proyectos musicales, y hace un poco de ejercicio en su casa, de la cual no ha salido en meses debido a la contingencia por la pandemia del Covid-19.

La emergencia sanitaria, agregó, marcará un antes y un después en la existencia de todos, por lo que “hoy nos damos cuenta que la vida es un regalo”.

Sobre la crisis que vive el mundo, Felicia (antes Felipe Gil) compartió su punto de vista:

“Las cosas que dábamos por hecho y nunca les prestamos atención, hoy toman otra dimensión completamente diferente y nos hará más conscientes de nuestra existencia y de la manera de comportarnos, nos hará capaces de tener más empatía con los demás”.



También señaló que hace años escribió una canción, que ahora viene a su memoria y que decía “hombre parece que tienes todo, pero no tienes nada”, que le deja la reflexión de que la vida es un regalo y que hay vivirla con plenitud y con la conciencia de que todos somos mortales, “y que podemos irnos en el momento menos pensado, un ejemplo es lo que acaba de suceder con Yoshio”, quien falleció el 13 de mayo a causa del Covid-19.

La autora de temas como Lo que pasó, pasó y La felicidad, se encuentra trabajando desde su casa en nuevos proyectos.

"Sigo componiendo, subí el vídeo de 'Que no se callen los pájaros' con la idea de seguir activa, sino lo haces aquí en el encierro te vuelves loca, estoy preparando algunos temas que quiero sacar”.

Además, trabaja en el lanzamiento de dos artistas nuevos, que dará a conocer cuando se termine la contingencia.

"Ya tengo la parte musical y en cuanto se pueda, empezar a filmar los vídeos con estos talentos”. Y para mantener su salud, dijo, camina un poco, "no he salido en meses de mi casa, ya llevo mucho tiempo aquí, entonces trato de hacer un poco de ejercicio".

Después de la pandemia

Ante la incertidumbre de cómo será la vida después de la contingencia sanitaria, la compositora señaló que no hay certeza de nada, de lo que es el futuro, “lo cual nos apabulla, nos está torturando, ahora no tenemos ni idea del origen de este virus ni cómo combatirlo, estamos haciendo efecto y eso es desesperante. Estamos a la defensiva, no podemos hacer nada a la ofensiva y como seres humanos estamos abrumados con esto”.

Con la experiencia y su trayectoria en el mundo musical, considera que será difícil que la industria se reactive pronto, por la misma situación incierta que prevalece en torno a la pandemia.

"Creo que de aquí en adelante nunca va a ser nada igual, es un parteaguas, si esto ha sido por la razón que fuera está marcando nuestra existencia", concluyó.

Con información de Notimex.