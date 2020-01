La yucateca Francely revive frase de Yuridia y ella le responde

MÉXICO.- El domingo Francely, la yucateca que compite en "La Academia", interpretó la canción “Andar Conmigo” de Julieta Venegas y no a todos los jueces les agradó su actuación.

Luego de la polémica de la semana pasada, Danna Paola felicitó a la joven por presentarse con su ukelele. Sin embargo, Horacio Villalobos la criticó y la comparó con una imitadora de Julieta Venegas.

La yucateca, visiblemente inconforme, respondió con una adaptación de la frase que Yuridia volvió popular.

“Yo no soy Julieta Venegas, yo soy Francely”, dijo.

¿¡Francely se está hundiendo con su poca confianza?! 😱👊🏼 ¡Tiene que creer en ella para brillar! 🙌🏼 ¡EN VIVO! ➞ https://t.co/CbfefQBmrE ¡También puedes vernos en la app TV Azteca En Vivo! 📲🔴



Dinos qué piensas con el HT #DuelosLaAcademia. 📲 pic.twitter.com/sIoe6xF28a — La Academia (@lacademiaazteca) January 13, 2020

La respuesta de Yuridia a Francely

En 2005, mientras se trasmitía “La Academia” cuarta generación, Lolita Cortés comparó a Yuridia con Valeria Lynch y la cantante respondió con una frase que se volvió icónica.

“Yo no soy Amanda Miguel, ni soy Valeria Lynch, yo soy Yuridia”,

Ahora, ante la declaración de Francely, surgieron burlas y memes en Twitter y hasta la propia Yuridia compartió su opinión a través de su cuenta de Facebook.

Los usuarios creen que los “fantasmas” de las generaciones pasadas están poseyendo a los concursantes de “La Academia”.

Yuridia poseyó a Francely



FRAN NO LE LLEGA NI A LOS TALONES A LA GRAN YURIDIA #DuelosLaAcademia pic.twitter.com/0YY7O4ij4m — 56'3 ✈️💜 ll TEAM DENNIS 73% 🎤💫💚 (@LovelyGH_) January 13, 2020

Danna Paola prioriza profesionalismo

Ante los insultos recibidos el fin de semana antepasado por parte de Gibrán y Francely en "La academia", Danna Paola asegura que siempre pondrá primero el profesionalismo antes que los "chismes" acerca de su supuesto abandono del reality show por el conflicto ocurrido. "

Chismes son chismes, ustedes los medios y las personas son los que hacen todo esto, ya sabes que les gusta estar inventando cosas. Yo estoy muy contenta de estar aquí", comentó.

La actriz asegura que estaba tranquila hasta que se dio cuenta que el conflicto creció.

No se retracta

"Al principio me lo tomé con mucha seriedad, como debía ser, no me arrepiento, hablar y decir lo que siento siempre es importante, no me retracto, pero el llevar más allá esto es cansado, venimos a trabajar, no a hacer drama", dijo. Danna comenta que en el medio y como figura pública es difícil evitar que surjan supuestas rencillas entre compañeros creadas por el público y los medios, refiriéndose a la reciente rivalidad con Belinda que, de acuerdo con la actriz de "Élite", inventaron los fans.

¿Qué opina Danna Paola de Belinda?

"Ella es una gran artista y cantante, ustedes en vez de crear polémica deberían unirnos, ni siquiera la conozco". La jueza de "La academia" pidió a los medios de comunicación respeto a su privacidad y que no se repitiera el conflicto que tuvo en el Aeropuerto de la Ciudad de México cuando la interceptaron para que hablara de lo sucedido con Gibrán. "El respeto es primero, fueron groseros y hay que tener límites, somos seres humanos antes que todo", puntualizó.

Síguenos en Google Noticias