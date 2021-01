La llegada de Lady Gaga al Capitolio ha causado emoción entre sus fans, quienes han aplaudido dicha invitación.

WASHINGTON.— Lady Gaga se tomó una fotografía en el Capitolio de Estados Unidos un día antes de cantar el himno nacional en la investidura de Joe Biden.

En la imagen en la que la cantante lució un traje con capa blanca y cubrebocas en el mismo color, agregó un mensaje en el que pedía por la "paz para todos los estadounidenses".

I pray tomorrow will be a day of peace for all Americans. A day for love, not hatred. A day for acceptance not fear. A day for dreaming of our future joy as a country. A dream that is non-violent, a dream that provides safety for our souls. Love, from the Capitol 🇺🇸 pic.twitter.com/fATHiJHCq0