Lady Gaga habla sobre el abuso que vivió y por el que quedó embarazada

Stefani Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, reveló para el documental del príncipe Enrique y Oprah Winfrey, “The Me You Can’t See”, que vivió un “brote de psicosis” luego de sufrir un episodio de abuso cuando tenía 19 años, por el cual quedó embarazada.

Aunque en el clip revelado, la cantante no habla literalmente de un aborto –algo que se intuye-, sí cuenta que el episodio fue lo suficientemente impactante en su vida, como para lograr que con el movimiento #MeToo el trauma volviera a presentarse y la llevara a sufrir una crisis nerviosa.

Y es que fue hasta 2016, según recuerda, que finalmente pudo hablar del tema y revelar su diagnóstico de estrés postraumático (PSTD), después de ir al hospital por dolor crónico que detuvo por un tiempo sus presentaciones.

“La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de que me violaron”, dijo. “He tenido tantas resonancias magnéticas y exploraciones. No encuentran nada, pero tu cuerpo recuerda”.

Lady Gaga continuó su testimonio recordando los años de lucha por buscar una estabilidad mental, la cual –admite- no ha logrado del todo, pues considera que fácilmente puede sufrir una nueva crisis o un “brote psicótico”, como el que experimentó durante años, a pesar de sí logró recuperar su carrera, convertirse en actriz y ganar un Óscar.

