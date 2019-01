Lady Gaga lamenta dueto con R. Kelly

NUEVA YORK (AP) — Lady Gaga lamenta su dueto de 2013 con R. Kelly al surgir acusaciones de violencia sexual contra cantante, y planea retirar la canción de los servicios de streaming.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i

— Lady Gaga (@ladygaga) 10 de enero de 2019