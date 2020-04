GINEBRA.— "Un Mundo: Juntos en Casa", es el nombre del espéctaculo que reunirá a estrellas como Elton John y Paul McCartney, Maluma, J Balvin, el pianista chino Lang Lang, Lady gaga y otros más.

Con la finalidad de homenajear la lucha contra la pandemia de COVID-19, así lo anunció Lady Gaga, quien es participante y promotora del evento.

Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con Lady Gaga, presentarán concierto "One World Together At Home" con la participación de John Legend, J Balvin, Stevie Wonder, Paul McCartney, Chris Martin y Elton Jhon, entre otros.



Será este 18 de abril pic.twitter.com/yp9O2ERkeG