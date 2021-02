Según medios internacionales, la cantante ha ofrecido una gran recompensa a quien le devuelva a sus amadas mascotas.

EE.UU.— Lady Gaga se encuentra desesperada pues se dio a conocer que le robaron a sus perros, luego de que Ryan Fischer, el hombre que pasea a sus tres bulldogs franceses sufrió un asalto en West Hollywood (Los Ángeles).

De acuerdo con TMZ, el hombre que paseaba a 'Koji', 'Asia' y 'Gustave' fue herido con una pistola mientras caminaba con los perros de la cantante la noche del miércoles 24 de febrero.

La policía de la ciudad informó en un reporte oficial que 'Koji' y 'Gustave' fueron robados, mientras que 'Asia' se escapó y fue encontrada más tarde.

En cuanto al paseador, fue llevado al hospital tras haber recibido cuatro disparos en el pecho por dos sujetos.

TMZ indicó que Lady Gaga, quien se encuentra en Roma para protagonizará la cinta que contará la tragedia de los Gucci, ofreció una recompensa de 500 millones de dólares (algo así como diez millones de pesos) para recuperar a sus amadas mascotas.

Los bulldogs de la intérprete de "Poker Face" son muy importantes para ella, y a través de sus redes sociales lo ha demostrado, ya que con regularidad suele compartir fotos y vídeos con los caninos.

hope lady gaga's dogs will be found safe and well 💔 pic.twitter.com/xljQuiT912