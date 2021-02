Lady Gaga recupera a sus 2 perros que fueron robados

LOS ÁNGELES (AP) — Los dos perros buldog franceses de Lady Gaga, robados por ladrones que hirieron de un disparo a la persona que los paseaba, fueron recuperados sanos y salvos el viernes, dijo la policía de Los Ángeles.

Una mujer trajo los canes alrededor de las 6 de la tarde a la Estación de Policía Comunidad Olímpica, del Departamento de Policía de Los Ángeles, al noroeste del centro de la ciudad, dijo el capitán Jonathan Tippett, comandante de la División de Robos y Homicidios, una unidad de élite.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944