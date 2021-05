Lady Gaga renace, una década después, con "Born This Way" (vídeo)

MADRID (EFE).- Con motivo del décimo aniversario de su lanzamiento, Lady Gaga publicará el 18 de junio una reedición especial de su segundo disco de estudio, "Born This Way", que incluirá entre otros añadidos una versión nueva de la canción "Judas".

Introducing Born This Way The Tenth Anniversary, a special edition of the album in new packaging that will be available on June 18! The CD is available to pre-order now at https://t.co/Q5CJYNiYkZ pic.twitter.com/RHauzH2k7o — Lady Gaga (@ladygaga) May 28, 2021

Temas originales

Universal Music confirmó este lanzamiento bajo el título de "Born This Way The Tenth Anniversary", con los 14 temas originales.

Y, a partir de ellos, otros seis que son fruto de la reinterpretación realizada por diversos artistas "en representación y defensa de la comunidad LGBTQIA+".

Lady Gaga y amigos

De esa lista de colaboradores, que se irá desvelando "en las próximas semanas", de momento solo trascendió la versión de "Judas" realizada por la rapera estadounidense Big Freedia, una de las primeras del mundo del hip hop en abrir el debate sobre la identidad de género.

Te interesa: Falso: Lady Gaga nunca ha usado una camiseta en apoyo a Morena

"Judas", favorita de Lady Gaga

Sobre su participación en el álbum, Lady Gaga destacó que "Judas" era precisamente su corte favorito del disco.

"Para mi es una canción de amor que trata de ser engañado. Yo he tenido mis experiencias similares. ¿A quién no le ha pasado?", señaló.

Today, we celebrate #BornThisWay’s cultural impact by hearing from some of Gaga’s closest collaborators, experts and fans. We’re also enjoying these previously unreleased images. pic.twitter.com/Qtud9c1GCF — Paper Magazine (@papermagazine) May 23, 2021

Cuándo salió el tema

"Born This Way" se publicó el 23 de mayo de 2011 en medio de una gran expectación, tras el éxito cosechado por el previo "The Fame" (2008) y su reedición "The Fame Monster" (2009).

Born This Way, my song and album, were inspired by Carl Bean, a gay black religious activist who preached, sung and wrote about being “Born This Way.” Notably his early work was in 1975, 11 years before I was born. pic.twitter.com/92oIuPQYHs — Lady Gaga (@ladygaga) May 24, 2021

Campaña de promoción

Merced a temas como "Marry The Night" o "The Edge Of Glory", así como a una intensa campaña de promoción, logró despachar más de un millón de copias en EE.UU. y Canadá en su primera semana a la venta, una proeza conseguida por pocos trabajos.

En la reunión de Friends se vivió un increíble momento donde Lady Gaga canto junto con Lisa Kudrow “Smelly Cat”. Les dejamos el video pic.twitter.com/gesbPxpPJw — Pop Center (@PopCenter_) May 27, 2021

Lady Gaga en Friends

El anuncio de la edición del décimo aniversario coincide con su reciente participación en el especial de televisión "Friends: The Reunion" y el acto en el que se le entregaron las llaves de West Hollywood, en el condado de Los Angeles, y de la declaración del 23 de mayo como día "Born This Way".