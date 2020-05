Lady Gaga y Ariana Grande juntas en "Rain on Me"

LOS ÁNGELES.— Lady Gaga y Ariana Grande estrenaron el videoclip de su tema conjunto "Rain on Me", que anticipa el próximo disco de Gaga y en el que ambas estrellas bailan bajo la lluvia en un escenario apocalíptico.

#RAINONME MUSIC VIDEO WITH @ARIANAGRANDE ⛈🗡 OUT NOW https://t.co/ACFG20boT7 DIRECTED BY ROBERT RODRIGUEZ pic.twitter.com/d3p2TOcw8o

La canción, segundo sencillo promocional del disco "Chromatica", se acompaña de un vídeo en el que predomina la coreografía y una ambientación entre lo futurista y lo posapocalíptico que recuerda directamente a la estética de la película "Blade Runner".

rain on me 🌧 @ladygaga out now 🖤 music video tomorrow at ten am pst / one pm est 🧚🏼‍♂️ https://t.co/OYyjEx8Nmn pic.twitter.com/uG3vnRV52V