¿Lady Gaga y Bradley Cooper están embarazados?

MÉXICO.- Lady Gaga y Bradley Cooper no han cesado en desmentir los rumores de una supuesta relación tras protagonizar, con increíble química, “A star is born”.

Lady Gaga ¿embarazada?

A pesar de su insistencia por terminar con todos los “chismes”, la revista In Touch publicó en su portada que la cantante espera un hijo de Cooper. Además, sugieren que ese sería el verdadero motivo de la separación entre Bradley e Irina Shayk.

Portada de Intouch.

“Todo el mundo dice que Gaga está radiante y escondiendo su pancita de embarazada. Por supuesto, la única persona que podría ser el padre es Bradley. Estamos esperando el anuncio oficial”, expresó la fuente de la revista sensacionalista.

Mientras tanto, la publicación también menciona que Shayk vive una pesadilla y que por ella han mantenido una relación hermética. La portada desató los rumores entre los medios, quienes no cesan en buscar pruebas que lo confirmen.

Lady Gaga se distancia de Cooper

La semana pasada, el medio británico Daily Mirror aseguró que la relación entre los actores se estaba distanciado, pues Gaga se sentía mal por la separación con Irina.

La ausencia de Cooper mientras filmaba y promocionaba “A Star Is Born” había puesto una gran presión en su relación con Shayk, pero los rumores sobre su “amistad especial” con Gaga fueron suficientes para derribarlos y separarlos.

El compromiso de Gaga con Christian Carino llegó a su fin tras aparecer en el escenario en los Oscar, donde interpretaron una versión íntima de Shallow.

Esto ocasionó que muchos creyeran que Cooper y Gaga se conectarían oficialmente.

US Weekly informó que no había “nada romántico” entre Gaga y Cooper, pero “para Irina era difícil lidiar con el ruido. Si bien Gaga sabe que no es la razón de la separación, se siente mal de que su estrecha amistad con Cooper no haya ayudado”, publicaron.

Asimismo, una fuente reveló: “La ruptura ha estado consumiendo y saltar a una relación en este punto no es la primera prioridad de Bradley, pero él y Gaga tienen una amistad profunda”.