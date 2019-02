Lady Gaga y Christian Carino rompen compromiso

Lady Gaga y su ex, Taylor Kinney. Foto: Time

El anillo de compromiso que le dio Christian Carino a Lady Gaga. Foto: eonline

Carino y Lady Gaga tenían dos años de relación. Foto: abc.es

NUEVA YORK (AP) — Lady Gaga y su prometido, el agente de talento Christian Carino, se han separado.

Un representante de la cantante y actriz confirmó la noticia a The Associated Press este martes. No proporcionó más detalles.

Gaga, de 32 años, y Carino, de 49, comenzaron a salir en el 2017. Gaga estuvo previamente comprometida con el actor Taylor Kinney.

Confirmado

El representante de Gaga confirmó la noticia a E! News.

El jueves, una fuente compartió que la pareja se había separado y que Christian estaba “tratando desesperadamente de volver con ella”. Sin embargo, otras dos fuentes nos dijeron que todavía estaban juntos. La actriz de A Star Is Born y Carino desataron los rumores de separación durante los Grammy, cuando Christian no asistió a la ceremonia de donde Gaga se llevó a casa tres premios Grammy, incluido el de Mejor actuación de dúo / grupo pop por su canción Shallow con Bradley Cooper. Carino no sólo no estaba allí, tampoco el enorme anillo de compromiso de 400 mil dólares, de zafiro rosa, que le había dado a Gaga.