Lady Gaga cantará el himno, mientras que J.Lo actuará en investidura de Joe Biden.

WASHINGTON.— Lady Gaga entonará el himno nacional y Jennifer López tendrá un número musical frente al Capitolio estadounidense, durante la juramentación de Joe Biden como el 46to presidente de la nación.

También se dio a conocer que Tom Hanks presentará un especial de televisión de 90 minutos para celebrar la investidura de Biden en el que participarán Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Ant Clemons.

Durante la ceremonia de juramentación, el reverendo Leo O’Donovan, exrector de la Universidad de Georgetown, recitará la invocación, mientras que el juramento de fidelidad a la bandera será liderado por Andrea Hall, una bombera de Georgia.

También habrá una lectura de poesía de Amanda Gorman, la primera joven poeta laureada nacional, y el reverendo Silvester Beaman, de la Iglesia Episcopal Metodista Africana de Betel en Wilmington, Delaware, dará la bendición.

The #InaugurationDay ceremony lineup is here! 🥳



Invocation - Fr. Leo O’Donovan

Pledge of Allegiance - Andrea Hall

National Anthem - @ladygaga

Poetry Reading - Amanda Gorman

Musical Performance - @JLo

Benediction - Rev. Dr. Silvester Beaman pic.twitter.com/IkTAwH3wgu